سباق تحالفات.. صراع مناصب العليا الجديدة في ليبيا يحتدم في جنيف

أعلنت وسائل إعلام ليبية محلية، اليوم الخميس، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتلقي في جنيف، طلبات تشكيل القوائم التي ستدخل للتنافس على منصب رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي وعددهم 3 في ليبيا، وذلك بعد الانتهاء من جلسة الاستماع لبرامج كل المرشحين.و يتسارع المرشحون لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لمحاولة عقد تحالفات وصفقات سياسية تراعي المشهد المحلي والدولي، يتم بموجبها تشكيل قوائم مشتركة قوية قادرة على الفوز، تمهيدا لعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها والإعلان عن الأسماء التي ستقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وذلك بحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية.وبين ليبيا والعاصمة التونسية التي يتواجد فيها حاليًا عدد كبير من المرشحين، ومدينة جنيف السويسرية التي تحتضن أعمال ملتقى الحوار السياسي، تشهد الكواليس حراكا حثيثا ومفاوضات بين المرشحين من جهة وأعضاء الملتقى من جهة ثانية، من أجل ربط اتصالات وخلق توازنات وتوافقات جديدة بين شرق وغرب وجنوب ليبيا للاتفاق حول قوائم مشتركة لتقاسم السلطة.يشار إلى أنه وفقا لآلية اختيار السلطة التنفيذية المتوافق عليها، يشكل المرشحون قوائم من 4 أشخاص، رئيس حكومة ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ثم تعرض على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء الملتقى (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).