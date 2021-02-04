رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سباق تحالفات.. صراع مناصب العليا الجديدة في ليبيا يحتدم في جنيف

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:29 ص
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
منار أحمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام ليبية محلية، اليوم الخميس، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتلقي في جنيف، طلبات تشكيل القوائم التي ستدخل للتنافس على منصب رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي وعددهم 3 في ليبيا، وذلك بعد الانتهاء من جلسة الاستماع لبرامج كل المرشحين.

و يتسارع المرشحون لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لمحاولة عقد تحالفات وصفقات سياسية تراعي المشهد المحلي والدولي، يتم بموجبها تشكيل قوائم مشتركة قوية قادرة على الفوز، تمهيدا لعرضها على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها والإعلان عن الأسماء التي ستقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وذلك بحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية.

وبين ليبيا والعاصمة التونسية التي يتواجد فيها حاليًا عدد كبير من المرشحين، ومدينة جنيف السويسرية التي تحتضن أعمال ملتقى الحوار السياسي، تشهد الكواليس حراكا حثيثا ومفاوضات بين المرشحين من جهة وأعضاء الملتقى من جهة ثانية، من أجل ربط اتصالات وخلق توازنات وتوافقات جديدة بين شرق وغرب وجنوب ليبيا للاتفاق حول قوائم مشتركة لتقاسم السلطة.

يشار إلى أنه وفقا لآلية اختيار السلطة التنفيذية المتوافق عليها، يشكل المرشحون قوائم من 4 أشخاص، رئيس حكومة ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ثم تعرض على أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء الملتقى (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

«الهجرة» تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

أسرار جديدة عن موديل الهضبة.. التقت بـ صلاح ورفضت التمثيل فى مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية