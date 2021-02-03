المرصد السوري: العدوان الإسرائيلي استهدف موقعا للجيش بالقنيطرة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن عدة انفجارات في ريف القنيطرة، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف موقع عسكري لقوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي للصواريخ.وأوضح المرصد السوري في بيان له مساء اليوم أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 22 يناير الماضي، قصف جوي إسرائيلي على الأراضي السورية، من فوق الأراضي اللبنانية، استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و"حزب الله" اللبناني ضمن قطعات الجيش السوري العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات على جنوب القنيطرة جنوب ‎سوريا وذلك حسل وكالة الأنباء السورية سانا لكنها لم تعلن حتى الآن عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية جراء العدوان الإسرائيلي.