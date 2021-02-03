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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:36 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث خلال هذه الفترة حول رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة، من جانب المواطنين عبر محركات البحث على المنصات الإلكترونية، حيث يعتبر الرقم التأمينى، هو النواه الأساسية والقاعدة الأصلية، لأنظة البيانات حيث يتم تخصيص رقم للمواطن محور نظام التأمين الاجتماعي، بطريقة تسلسلية، وفقا للمتعارف عليه، ثم بعد ذلك القيام بإنشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم, والمحافظة، ومركز ميلاد الشخص.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة

 لا يمكن التوظيف في العمل إلا بالبرنت التأمين الخاص بالشخص، فقد يحتاج المواطن إلى الرقم في أغراض أخرى متعددة، حيث يمكن للشخص معرفته عن طريق الكتروني من خلال الرابط الآتي:  (من هنا) ، وعند التأكد من وجود الرقم التأميني بالشخص، يمكنه الذهاب إلى مكتب التأمينات القريب منه في محل السكن، ويقوم بالاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة منه لستجيل الرقم الخاص به، ويقوم بتسديد مبلغ مالي عبارة عن 50 جنيها أو يزيد لاستخراج البرنت تأمين.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا

يستطيع المواطن بكل سهولة ويسر، ونظرًا لانتشار المنصات الإلكترونية التي خصصتها المؤسسات والجهات الحكومية للمواطنين لاجراء كافة المعاملات الخاصة بهم عبر الأونلاين، من جهتها، أتاحت وزارة التضامن، توفير الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقعها الرسمي، حيث يقوم المواطن بالتسجيل في الموقع، ويقوم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني، ويقوم بالنقر على بدء الخدمة، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم القومي، واسم الأم، وبعد ذلك يقوم بالضغط على خانة أنا لست روبوت، والنقر على زر إرسال الطلب، وفي النهاية سيظهر له رقمه التأميني.


وبعد معرفة رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة، يشار إلى أن الدولة تتجه الآن إلى ميكنة كافة القطاعات والمؤسسات والجهات الحكومية، للتيسر على المواطن، والانتهاء من جميع الخدمات والمعاملات عن طريق الأونلاين، توفيرًا للوقت والجهد، وعدم الذهاب إلى المقار الحكومية، والتزاحم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي تسببت في رحيل الآلاف حول العالم، حيث وفرت ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية.
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