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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة من الصغار لتلقى لقاح «كورونا»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:00 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوى
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قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت بفتح باب التسجيل لصغار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن الوزارة تحلل عينات من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا داخل هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحليل عينات من كل اللقاحات التى يتم توفيرها فى مصر، للتأكد من أنها جيدة وتتوافر فيها كل الاشتراطات الصحية، قبل البدء فى تلقيح المواطنين بها.

وأشار إلى أنه لن يتم تطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا؛ لأنه لم تتم تجربته عليهم، عكس لقاح سينوفارم الصينى الذى شاركت مصر فى التجارب السريرية الخاصة به على عدد كبير من كبار السن، قبل أن يحصل اللقاح على الرخصة الطارئة للتداول والاستخدام.

فى السياق ذاته، كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن أنه يتم حاليًا تطعيم الأطباء ضد لقاح فيروس كورونا من خلال منظومة إلكترونية جديدة مستحدثة لتسهيل حصولهم عليه. وأكد، لـ«الدستور»، أن هناك توجيهات لتدشين عدد من المنظومات الإلكترونية للمساعدة فى توفير اللقاحات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن أن وزارة الصحة تعاقدت حتى الآن على ٤ لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هى: «سينوفارم وسينوفاك الصينيان، وأسترازينيكا ولقاح أكسفورد»، وسيتم توفيرها فى مصر فى أقرب وقت، والبدء فى تلقيح المواطنين فور اعتماد نتائجها.


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