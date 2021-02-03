دعوى قضائية تسبب في اشتعال الأزمة بين نزار الفارس ورانيا يوسف

تجددت الأزمة بين الفنانة رانيا يوسف وبين نزار الفارس مرة أخرى، بعد أن قامت برفع دعوس قضائية ضده، متهمة إياه بأنه تحرش بها لفظيًا خلال الحوار الذي أجري عبر قناة الرشيد العراقية، في برنامج "مع الفارس" حيث اتهمت الفارس بأنه سألها سؤال لا ينبغي سؤاله أثناء الحلقة، إلا أنها تعاملت معه أثناء الحلقة بعفوية وبدون أن تجرحه على حد قولها، معللة ذلك بأنها تحب أهل العراق والعمل معهم، وأنه ضيف عليها في القاهرة ولا تريد أن نحرجه، واستقبلته في الفندق التي كانت تقيم فيه، وفقا لتصريحاتها.





نزار الفارس يرد على دعوي رانيا يوسف القضائية

خرج الإعلامى العراقي نزار الفارس، فور علمه بإقامة دعوى قضائية ضده من جانب الفنانة رانيا يوسف، تتهمه فيها بأنه تحرش بها لفظيا، أثناء الحوار الذي أجراها معه، ومتهمة إياه بأنه خرج عن سياق الأسئلة التي ينبغي أن تطرح، حيث أكد العراقي نزار أنه واثق أنه سيكب القضية، وأنها تحاول بإلقاء اللوم عليه حتى تظهر أمام الجمهور بريئة من فعلتها.





وأكد نزار الفارس في تصريحات صحفية أن الفنانة رانيا يوسف، قبل الاستعداد لإجراء الحوار، كانت على معرفة ودراية بكل تفاصيل الأسئلة، وأبدت موافقتها عليها، ولم تعترض على أي سؤال.





نزار الفارس، اعتبر ما فعلته رانيا يوسف من رفع دعوى قضائية ضده تشهير به، مؤكدًا أنه سينتصر في النهاية وسيكسب القضية وبكل قوة، لأنه لديه ما يثبت براءته من تلك الإتهامات.





رانيا يوسف تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت جدلا كبيرًا عبر السوشيال ميديا بسبب التصريحات التي قالتها في برنامج "مع الفارس" الذي أذيع على قناة الرشيد العراقية، من أنها ترفض ارتداء الحجاب بقوة، وأنها فخورة بتعرية أجزاء من جسدها، وأنها ثقافة تربت عليها، وأن مؤخرتها حلوة ولماذا تخفيها مستدلة بقوله تعالي: "وأما بنعمة ربك فحدث"، حيث انهالت العديد من التعليقات حول تصريحاتها.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تسببت في بلبلة وجدل كبير حول الفساتين التي ترتديها في عدد من المهرجانات مثل الجونة والسينمائي.



