لتصريحاتها حول الحجاب.. «تطهير المجتمع» تقيم دعوى ضد رانيا يوسف

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 فبراير المقبل ؛ لنظر دعوى مقامة ضد الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها حول الحجاب والدين.أقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، المسؤول عن حملة تطهير المجتمع، ويذكر أن هناك جنحة أخرى مقامة من المحامي أشرف ناجي، في نفس موضوع الدعوى.وكانت قد حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.وكان تقدم المحامي أشرف ناجي، قد تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إل أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد.