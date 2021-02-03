سها سعيد تلتقي محافظ القاهرة لمناقشة عدد من الملفات

التقت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء ٣ فبراير ٢٠٢٠.وناقشا معًا عملية تعبيد الطرق، وطالبت النائبة سها سعيد بالعمل على إصلاح الطرق غير المعبدّة، كما طالبت بضرورة استغلال المساحات الخضراء والحدائق، لا سيما حدائق مدينة نصر، بالشكل الأمثل والاهتمام بها لإظهار البعد البيئي للمحافظة.وفي هذا السياق، قدمت مقترحًا يقضي بأن يتم الموافقة على تطويرها بجهود المجتمع المدني وتقديم منح للشباب للاستثمار بها مقابل صيانتها ومرافقها بما لا يعد إيجارًا استثماريًا.يذكر أنه تم تقديم ذلك في إطار اهتمام النائبة سها سعيد بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.