حماة الوطن: المنظمات المعادية لمصر تعمل بتوجيهات الجماعة الإرهابية

قال كريم مصيلحى، مساعد أمين أمانة المواطنة بحزب حماة وطن، إن قيام بعض المنظمات الحقوقية المعادية لمصر والتى تعمل وفقا لتوجيهات الجماعة الإرهابية، بإصدار تقارير حول حالة حقوق الإنسان فى مصر لا تمت للواقع بصلة تماما، بل إنها تعتمد على روايات من أكاذيب عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة خارج البلاد فى محاولة لإثارة البلبلة والفوضي فى البلاد.وأكد مصيلحي، أن هناك محاولات تقودها المنظمات الخارجية التى اعتادت نشر تقارير حول مصر، باستخدام بعض الدول الأجنبية من أجل تحقيق مآرب وأطماع شخصية، مضيفا أن مصر منذ أن لفظت حكم الجماعة الإرهابية وهى تتعرض لمحاولات تشويه وضغوطات خارجية، ولكنها لم تلتفت لتلك المحاولات بل صارت فى مسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة، كما أن المواطن المصري أصبح يعي جيدا ما يحاك ضد الوطن ويدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.وأضاف مصيلحي، أن توفير رعاية صحية متكاملة وتعليم جيد، وتطوير القرى المصرية، والقضاء على معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن اجتماعى وغيرهم من المشروعات التى تشهدها مصر تحت قيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي هي من حقوق الإنسان، "فلماذا يتناسى الحقوقيون كل هذا، واقتصروا حقوق الإنسان فى الحريات فقط، مطالبا بضرورة أن ينأي المجتمع الحقوقي الدولي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكا للمعايير الدولية.