رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حماة الوطن: المنظمات المعادية لمصر تعمل بتوجيهات الجماعة الإرهابية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:29 م
حماة الوطن
حماة الوطن
إسلام نصير
طباعة
قال كريم مصيلحى، مساعد أمين أمانة المواطنة بحزب حماة وطن، إن قيام بعض المنظمات الحقوقية المعادية لمصر والتى تعمل وفقا لتوجيهات الجماعة الإرهابية، بإصدار تقارير حول حالة حقوق الإنسان فى مصر لا تمت للواقع بصلة تماما، بل إنها تعتمد على روايات من أكاذيب عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة خارج البلاد فى محاولة لإثارة البلبلة والفوضي فى البلاد.

وأكد مصيلحي، أن هناك محاولات تقودها المنظمات الخارجية التى اعتادت نشر تقارير حول مصر، باستخدام بعض الدول الأجنبية من أجل تحقيق مآرب وأطماع شخصية، مضيفا أن مصر منذ أن لفظت حكم الجماعة الإرهابية وهى تتعرض لمحاولات تشويه وضغوطات خارجية، ولكنها لم تلتفت لتلك المحاولات بل صارت فى مسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة، كما أن المواطن المصري أصبح يعي جيدا ما يحاك ضد الوطن ويدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف مصيلحي، أن توفير رعاية صحية متكاملة وتعليم جيد، وتطوير القرى المصرية، والقضاء على معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن اجتماعى وغيرهم من المشروعات التى تشهدها مصر تحت قيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي هي من حقوق الإنسان، "فلماذا يتناسى الحقوقيون كل هذا، واقتصروا حقوق الإنسان فى الحريات فقط، مطالبا بضرورة أن ينأي المجتمع الحقوقي الدولي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكا للمعايير الدولية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الصور

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر