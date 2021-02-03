«سلطة احتلال».. «هيومن رايتش» تكشف عن اعتقال تركيا 63 سوريا
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:28 م
محمد عمرطباعة
كشفت منظمة هيومن رايتش ووتش، اليوم الأربعاء، أن تركيا اعتقلت 63 مواطنا في شمال سوريا وستنقلهم للمحاكمة في إسطنبول.
وذكرت المنظمة في بيانها إن تركيا باعتبارها سلطة احتلال عليها احترام اتفاقية جنيف وعدم نقل مواطنين لأراضيها.
وأكدت هيومن رايتس أن السوريين الذي اعتقلتهم تركيا ونقلتهم لإسطنبول من مدينة رأس العين شمالي سوريا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات لا تنتهك واجبات تركيا كقوة احتلال فحسب، بل أيضا أدت إلى ملاحقات قضائية شديدة التعسف صدرت فيها أحكام مؤبد.
وذكرت المنظمة في بيانها إن تركيا باعتبارها سلطة احتلال عليها احترام اتفاقية جنيف وعدم نقل مواطنين لأراضيها.
وأكدت هيومن رايتس أن السوريين الذي اعتقلتهم تركيا ونقلتهم لإسطنبول من مدينة رأس العين شمالي سوريا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات لا تنتهك واجبات تركيا كقوة احتلال فحسب، بل أيضا أدت إلى ملاحقات قضائية شديدة التعسف صدرت فيها أحكام مؤبد.