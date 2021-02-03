«سلطة احتلال».. «هيومن رايتش» تكشف عن اعتقال تركيا 63 سوريا

كشفت منظمة ‏هيومن رايتش ووتش، اليوم الأربعاء، أن تركيا اعتقلت 63 مواطنا في شمال سوريا وستنقلهم للمحاكمة في إسطنبول.وذكرت المنظمة ‏في بيانها إن تركيا باعتبارها سلطة احتلال عليها احترام اتفاقية جنيف وعدم نقل مواطنين لأراضيها.وأكدت ‏هيومن رايتس أن السوريين الذي اعتقلتهم تركيا ونقلتهم لإسطنبول من مدينة رأس العين شمالي سوريا.‏وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هذه الإجراءات لا تنتهك واجبات تركيا كقوة احتلال فحسب، بل أيضا أدت إلى ملاحقات قضائية شديدة التعسف صدرت فيها أحكام مؤبد.