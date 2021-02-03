رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شادويك بوسمان يترشح لجائزة الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:44 م
شادويك بوسمان
شادويك بوسمان
ا ش ا
طباعة
حصل الممثل الأمريكي الراحل شادويك بوسمان على ترشيحين لجائزة الجمعية الوطنية للنهوض بأصحاب البشرة الملونة، في الوقت الذي سيؤدي عرض فيلمه "قاع ماريني الأسود" إلى جعل مشاركته شبه ملموسة في حفل من المقرر إقامته الشهر المقبل.

وتم تسجيل اسم بوسمان عن عمله في الفيلمين "الإخوة الخمسة "Da 5 Bloods" و"قاع ماريني الاسود Ma Rainey's Black Bottom".

وتوفي الممثل، الذي لعب دور البطولة في فيلم البطل الخارق مارفل الشهير "الفهد الأسود Black Panther"، عن عمر يناهز 43 عامًا العام الماضي بعد معاناته الخاصة من سرطان القولون.

وحصل فيلم "قاع ماريني الاسود" على تسعة ترشيحات، حيث يدور الفيلم حول قصة مغنية البلوز ماريني، التي انضمت إلى فرقتها أثناء جلسة تسجيل سادها الإضطراب في استوديو موسيقى بشيكاغو في عام 1927.

وتم الإعلان عن المرشحين على صفحة المنظمة على إنستجرام من قبل كلوي بيلي وأنيكا نوني روز ونيكو أنان، إلى جانب تي سي وكارسون واريكا الكسندر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

الصور

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

image description

جامعة أسيوط تبدأ في الإعلان عن جداول الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر