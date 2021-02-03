شادويك بوسمان يترشح لجائزة الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين

حصل الممثل الأمريكي الراحل شادويك بوسمان على ترشيحين لجائزة الجمعية الوطنية للنهوض بأصحاب البشرة الملونة، في الوقت الذي سيؤدي عرض فيلمه "قاع ماريني الأسود" إلى جعل مشاركته شبه ملموسة في حفل من المقرر إقامته الشهر المقبل.وتم تسجيل اسم بوسمان عن عمله في الفيلمين "الإخوة الخمسة "Da 5 Bloods" و"قاع ماريني الاسود Ma Rainey's Black Bottom".وتوفي الممثل، الذي لعب دور البطولة في فيلم البطل الخارق مارفل الشهير "الفهد الأسود Black Panther"، عن عمر يناهز 43 عامًا العام الماضي بعد معاناته الخاصة من سرطان القولون.وحصل فيلم "قاع ماريني الاسود" على تسعة ترشيحات، حيث يدور الفيلم حول قصة مغنية البلوز ماريني، التي انضمت إلى فرقتها أثناء جلسة تسجيل سادها الإضطراب في استوديو موسيقى بشيكاغو في عام 1927.وتم الإعلان عن المرشحين على صفحة المنظمة على إنستجرام من قبل كلوي بيلي وأنيكا نوني روز ونيكو أنان، إلى جانب تي سي وكارسون واريكا الكسندر.