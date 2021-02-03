الاستخبارات العراقية: ضبط أسلحة ومعدات خلال مداهمة وكر لداعش بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، عن ضبط اعتدة ومعدات خلال مداهمة وكر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.وذكرت المديرية- حسب قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى واستخبارات الفوجين الأول والثاني لواء المشاة الأول من مداهمة وكرا للدواعش في منطقة رأس الجلبة جنوب قضاء الرطبة"، مشيرة إلى أنه تم تدمير الوكر.