«صحة الشرقية» تستجيب لمريضة سمنة مزمنة وتتولى علاجها

في لفتة إنسانية كلف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مدير عام الطب العلاجي، بسرعة نقل سيدة مريضة من منزلها إلي مستشفى الزقازيق العام، فور تلقي استغاثة من ابنتها من عدم قدرتها علي علاج والدتها، والتي تعاني من أنيميا حادة، وسمنة زائدة نظرًا لزيادة كبيرة في الوزن وكبر حجم البطن بشكل مفاجئ، مما يعيق حركتها ونقلها.ونسق مدير العلاجي مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بنقل المريضة من منزلها إلي مستشفي الزقازيق العام، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريضة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لها، والعروض الطبية علي الأساتذة المتخصصين، وتم توقيع الكشف الطبي علي المريضة، في تخصصات "الباطنة، والقلب، والجراحة، والعناية بمستشفى الزقازيق العام، والصدر بمستشفى الأمراض الصدرية"، وتم عمل التحاليل والأشعات اللازمة لها، والحالة الآن بوضع جيد ومستقر وتتلقي العلاج اللازم بقسم الباطنة بمستشفى الزقازيق العام، تحت إشراف مباشر لمدير المستشفى.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومديري الإسعاف، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمشرف العام علي المناظير بالمديرية، ومديري مستشفيات الزقازيق العام والصدر، وجميع السادة الأطباء والفرق الطبية المشاركة، لسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة بالمستشفي، والمساهمة في التخفيف من معاناة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.