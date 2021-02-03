بعد هبوط 11 قطاعًا.. تراجع مؤشرات بورصة الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسرًا 30.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 5722.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسرًا 27.46 نقطة، ليصل إلى مستوى 6255.55 نقطة.ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسرًا 36.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 4672.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسرًا 45.13، ليصل إلى مستوى 4825.28 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 206.8 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6059 صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.01%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.83%.وهبط قطاع المنافع بنسبة 0.74%، ثم قطاعا الاتصالات والصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%.