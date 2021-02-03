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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح 3 جثث ضحايا نزاع حول قطعة أرض بمنشأة القناطر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بالتشاجر فى منشأة القناطر ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتشريح جثامين المجني عليهم فى الواقعة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم؛ كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين.

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الأشخاص بمنشأة القناطر، بسبب خلافات ونزاع على قطعة أرض، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من المتشاجرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط ضحايا بمنطقة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة اسفرت عن مقتل 3 أشخاص نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية خلال المشاجرة، التي نشبت بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تمكن المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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