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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المسطحات تقيم احتفالًا وعروضا نيلية بمناسبة عيد الشرطة (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمجرى نهر النيل حضره عدد من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.

وتضمن الحفل عدد من العروض المائية، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري باستخدام أحدث المعدات بمصاحبة موسيقى الشرطة.

ولاقى الاحتفال استحسان الحاضرين، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، وانطلاقا من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتي ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.

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