روحاني يؤكد رفض إيران تعديل بنود الاتفاق النووي

جدد الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أمريكي بهذا الشأن تمهيدا لعودة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في 2018.وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد قرر سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في 2015، بين إيران وست دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.لكن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت الى امكان عودتها الى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة الى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه.