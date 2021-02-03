«فيتش» تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف ديون الكويت إلى «سلبية»

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة»، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.وأكدت فيتش تصنيف الكويت في المدى الطويل عند «AA»، وقالت إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.تضررت الكويت العضو في أوبك كثيرًا من انخفاض أسعار الخام وجائحة فيروس كورونا.وأدت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب إلى تعديلات حكومية متعاقبة وحل البرلمان مرارًا، ما أعاق إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة.