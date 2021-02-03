دفن متوفى سقطت سيارته من أعلى كوبري أكتوبر

أجرت نيابة ثان مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في مصرع شخص عقب سقوط سيارته من أعلى كوبري أكتوبر، وصرحت بدفن الجثة وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر اتجاه العباسية بنطاق قسم شرطة ثان مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط سيارة ووفاة قائدها، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.