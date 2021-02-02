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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيقاف انتخابات المحامين بالمحلة وإعادة فتح باب الترشح

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:43 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة مجدي سخي وكيل النقابة، قرارا بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضي من محكمة القضاء الإداري.

جاء ذلك في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 3112021 في الدعوى رقم 25294 لسنة 75 ق، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلى تأشيرة نقيب المحامين على الحكم.

وتقرر وقف الإجراءات التي تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن، وتكليف إدارتي الحاسب الآلي والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من يوم 322021 وحتى يوم 922021.

كما تقرر إعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، اعتبارًا من 1022021 وفقًا للجدول الزمني المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات يوم 2332021، والإعادة يوم 3032021.

وفي حالة التقدم للترشح على أي من مقاعد نقابة المحلة الكبرى وسبق له التقدم في الانتخابات التي كان مقررًا إجرائها يوم 822021، يعفى من الكشف الطبي وتقديم الشهادات المطلوبة ويكتفى بالطلب الكتابي بالتقدم للترشح.

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