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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل مسنة لسرقتها بروض الفرج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:04 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسنة تبلغ من العمر 90 سنة، أثناء سرقتها، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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