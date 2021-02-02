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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 8 خلال عملية سطو مسلح بمنجم للذهب في بوركينا فاسو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:18 م
منجم ذهب
منجم ذهب
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لقى 8 أشخاص، بينهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما، مصرعهم في هجوم شنه لصوص مسلحون على أموال مشترين للذهب في منجم غير نظامي بجنوب غرب بوركينا فاسو، على بعد نحو عشرة كيلومترات من "جاوا" عاصمة المنطقة، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر أمنية وقضائية في البلاد.

وقال ضابط في الشرطة دون الإفصاح عن هويته- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الثلاثاء- إن لصوصا مسلحين هاجموا موقعا لتعدين الذهب في "دجيكاندو" بالقرب من "جاوا" لسرقة مشتري ذهب، موضحا أن اللصوص أطلقوا النار في الهواء ثم استهدفوا مباشرة بالرصاص عمال مناجم الذهب، كما وقعت اشتباكات عنيفة بعد السرقة، إذ أضرم سكان النار في منشآت المنقبين عن الذهب متهمين إياهم بالتسبب بمقتل عمال من أقاربهم.

من جانبه، قال مدير الخدمات الطبية والفنية في مركز "جاوا" الاستشفائي الطبيب "فلوران روش بانازارو" إنه تم تسجيل نحو 29 إصابة والجروح ناجمة بصورة أساسية عن أسلحة نارية وسواطير.

فيما أكد المدعي العام للمحكمة العليا في "جاوا"، الشيخ "ألفا أبوبكر كومباوري"، سقوط القتلى الثمانية، حيث لقي جزء منهم مصرعهم بالرصاص، والآخر بأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة "مؤقّتة".

يذكر أنه خلال عقد من الزمن، أصبح الذهب قطاعا اقتصاديا استراتيجيا لبوركينا فاسو، حيث يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، والتي كان اقتصادها يقوم على تصدير القطن، وارتفع إنتاج بوركينا فاسو من الذهب من 4ر0 طن عام 2007 إلى أكثر من 52 طنا عام 2018، وفقا لغرفة المناجم في البلاد، كما يوظف قطاع الذهب الرسمي نحو 15 ألف شخص بصورة مباشرة و50 ألفا آخرين بصورة غير مباشرة.

يشار إلى أنه منذ عام 2015، تشهد بوركينا الفاسو، الحدودية مع مالي والنيجر، هجمات إرهابية متكررة خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.

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