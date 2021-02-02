«جرائم الأسبوع».. حريق التوفيقة.. والنصب باسم رئاسة الجمهورية

- حريق التوفيقية برمسيس

- إخلاء سبيل حنين حسام

- حبس متهم بحيازة 125 كليو حشيش

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين، وترصد «الدستور» في هذا التقرير أبرز هذه الجرائم.شهد هذا الأسبوع اندلاع حريق مخزن بسوق التوفيقية بمنطقة برمسيس، واشتعال النيران بـ 14 محلا، وتبين من التحقيقات قيام متهم بإضرام النيران في إحدى المحلات لتتنشر النيران في السوق، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق واعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.وأمرت النيابة بتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات الـ 18، وإعداد تقرير مفصل بها.واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا أن النيران اندلعت صباح الجمعة الماضية، بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت للطوابق الثاني والثالث للعقار وباقي المحلات، وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا كون الحريق كبيرا.وكشفت التحقيقات الأولية عدم وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي للمخزن وامتدت النيران إلى باقي الأدوار، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار وتم التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة. كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد ب نشوب حريق مخزن قطاع غيار، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه.تبين من التحقيقات التي حضرها حسين البقار، محامي المتهمة، ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.كانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.قررت نيابة أبو حمص الجزئية، حبس متهم يدعي "ف. م" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بلغت 125 كيلو حشيش.وأمرت النيابة العامة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعها والجدول المدرجة به مع إعداد تقرير مفصل بها، وخلال جلسة التحقيق طلب المحامي محمد قطب دفاع المتهم، بإخلاء سبيله بأي ضمان مادي، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.وكشفت تحريات المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، ويمتلك كمية كبيرة للاتجار بها وتوزيعها على العملاء، بنطاق محافظة البحيرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته الكمية المشار إليها، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.- ضبط متهمة انتحلت صفة موظفة برئاسة الجمهوريةتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أمس الإثنين، من القبض علي سيدة متهمة بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية لابتزاز أصاحب المحال التجارية والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم التبرع للدولة المصرية.وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغ من عدد من أصحاب المحال بمنطقة الهرم وفيصل، بالقبض على سيدة و3 أشخاص آخرين عقب انتحالهم صفة موظفين برئاسة الجمهورية، وقال مقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".