رجائي عطية: إعاقات متعمدة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن جميع مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها منذ 6 إبريل 2020، منتقدًا وجود إعاقات متعمدة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية.وقال «عطية»، في تصريحات له، إنه من «المفترض أن المجالس الموجودة لتسيير الأعمال، ومن حق مجلس النقابة العامة طبقًا لرؤيته أن يعين إذا أراد لجانًا لإدارة النقابات الفرعية حال شعوره بأن الأمور تجري فيها على غير الوجه الصحيح».وتابع: «ومع ذلك فقد آثرنا وآثرت أن نسعى بكل السبل لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، ويعرف جميع المحامون ماذا جرى في الجمعيات العمومية التي عقدت وفقًا لقرار المجلس للتصويت على إنشاء نقابة فرعية تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة بأكثر من محافظة».وأكمل: «القانون يقول إن قرار مجلس النقابة ليس نهائيا، وإنما يعرض على الجمعية العمومية لإبداء أعضائها لأراهم، ولكن أدهشني حدوث وقائع مؤسفة للتحريض على عدم عقد الجمعيات في الأماكن التي كانت مخصصة لها، ومنهم من لجأ إلى رؤساء محاكم، ومنهم من لجأ إلى السلطات الشرطية لإعاقة عقد الجمعية العمومية».