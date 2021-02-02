طالع.. آخر أخبار فيروس كورونا في مصر 2-2-2021

آخر أخبار فيروس كورونا في مصر

توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو ٢٠٢٠

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الحالية خلال محركات البحث العالمية عن، حيث يهتم العالم في الفترة الحالية بأخبار فيروس كورونا، وذلك بعد تداول الأنباء عن ظهور فيروس جديد من الصين تحت مسمى نيباه والذي يعد قاتلا بالمقارنة بفيروس كورونا حسبما أفاد الأطباء في العالم.وتوفر الدستور لقراءها تقريرا عن آخر أخبار فيروس كورونا في مصروصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى 130107 حالة حتى اليوم، كما خرج من مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية 471 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.كما تم تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، بالإضافة إلى وفاة 44 شخص.ووصل العدد الإجمالي الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.وخصصت وزارة الصحة والسكان عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.- زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.- حماية الطبيعة التي هي مصدر الهواء والماء والغذاء التي تعتمد عليها صحة الإنسان.- ضمان أن تتوافر في المنازل والمرافق الصحية خدمات المياه والإصحاح وطاقة نظيفة وموثوقة، وأن تكون قادرة على الصمود أمام تغير المناخ.- الاستثمار في انتقال سريع إلى طاقة نظيفة كفيلة بالحد من تلوث الهواء بحيث أنه، بعد التغلب على جائحة مرض كوفيد-19، سيكون بإمكان الناس تنفّس هواء نقي.- تشجيع اتباع نظم غذائية صحية ومستدامة بهدف إتاحة أغذية صحية وميسورة التكلفة للناس.- بناء مدن تدمج الصحة في جميع جوانب التخطيط الحضري، من نظم النقل المستدامة إلى السكن الصحي.- التوقف عن دعم الوقود الأحفوري الذي يتسبب في التلوث ويؤدي إلى تغير المناخ.قد يهمك أيضا: