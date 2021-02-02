رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:26 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة أيفون
https:apple.co3gURgYJ

موضوعات متعلقة

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

عمرو دياب يثير الجدل بصور جديدة مع إنجي كيوان

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تبدأ فترتها الجديدة

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

الشاعر التونسى سامي الذيبى بضيافة برنامج «إقرأ معانا».. غدًا

رواية «هذه بيروت التى كنتم تُوعدون».. جديد مؤسسة شمس للنشر

الأربعاء.. علي عطا يناقش «زيارة أخيرة لأم كلثوم» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. محمد إبراهيم طه يناقش «الأميرة والرجل من العامة» بالنيل الثقافية