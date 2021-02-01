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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بخطف رجل أعمال في الهرم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:46 م
المتهمين
المتهمين
عمرو المزيدي
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ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين باختطاف تاجر قطع غيار سيارات استولى على 100 ألف جنيه من صاحب مزرعة بزعم استخراج آثار بالهرم. 

تلقى قسم بولاق الدكرور بلاغًا من مواطن، 50 سنة، بأن شقيقه، 45 سنة تاجر قطع غيار سيارات حضر للقاهرة لشراء قطع غيار وأقام بشقة ملكه كائنة بدائرة القسم وتلقيه اتصال تليفوني من هاتف شقيقه أبلغه خلاله المُتصل باحتجاز شقيقه لقيامه بالنصب عليه وطلب مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فريق البحث المشكّل، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وارء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ضمن عاطلين وسائق وسايس. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا اثنين  بمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتباطهما بعلاقة صداقة بالمتهمين الآخرين وارتكابهم الواقعة بتحريض من مالك مزرعة كائنة بمنطقة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز منشأة القناطر لقيام المجنى عليه بالنصب علي مالك المزرعة والاستيلاء منه على 100 ألف جنيه بزعم استخراج آثار من مزرعته فطلب مالك المزرعة منهما استدراجه هاتفيًا بزعم استعانتهما به لخبرته فـى ذلك، ولدى حضوره لميدان الرماية بالهرم قاموا بإختطافه وإصطحابه للمزرعة.

فى وقت لاحق، تخلى المتهمان الآخرين عن المجنى عليه وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات بالوجه وبمناقشته أيّد ما سبق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

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