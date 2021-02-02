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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعرالريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:00 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
الدستور
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سيطر الاستقرار على سوق الأوراق المالية السعودية، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-2-2021، حيث يهتم العديد من المواطنين ورجال الأعمال بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-2-2021

وتستعرض «الدستور» لقراءها سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2-2-2021، وأفادت لوحة تداولات البنوك أن سعر الريال السعودي أصبح مستقرًا أمام الجنيه المصرى، وذلك لانخفاض المعاملات المالية بيع وشراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

وصل متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2-2-2021، في أسواق المال المحلية المصرية4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

استقر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

بينما استقرت أسعار الريال السعودي مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

أما في بنك الإسكندرية بلغ سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودي استقرارًا على مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويعد الريال السعودي هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويصدر عن البنك المركزي السعودي.

وفيما يخص باقى العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الجنيه المصرى فقد شهد سعرها تحسنًا كذلك، وبلغ سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى وصل إلي 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وذلك طبقًا لما أفادت به السوق المحلية.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

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