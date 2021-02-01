رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد توضح طقس الـ٧٢ ساعة المقبلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:55 م
الأمطار
الأمطار
نوران إمام
طباعة
تزامنًا مع موجة الطقس التي تشهدها البلاد ليلًا وسقوط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، وبدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.

وقال «شاهين» إن اليوم سيشهد طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وسيشهد طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن الطقس ليلًا، يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وسيوجد صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار "شاهين" إلى أن غدا الثلاثاء، يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافىء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافىء نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافىء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن طقس بعد غد الأربعاء، سيشهد طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق ويسود طقس دافىء نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، ويكون الطقس دافىء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير ستشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة.

وشدد "شاهين" على ضرورة التزام المواطنين بالمنزل في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أن تلك الموجة الباردة والأمطار من الطبيعي حدوثهما في تلك الفترة من العام، وأنه حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.

موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

التحريات فى اتهام بواب وآخر بهتك عرض طالبة: المتهمان أقرا بالواقعة

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية