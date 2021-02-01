الأرصاد توضح طقس الـ٧٢ ساعة المقبلة

تزامنًا مع موجة الطقس التي تشهدها البلاد ليلًا وسقوط الأمطار على بعض المناطق من الجمهورية، تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، وبدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد.وقال «شاهين» إن اليوم سيشهد طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وسيشهد طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وعن الطقس ليلًا، يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، وسيوجد صقيع على المزروعات في وسط سيناء.وأشار "شاهين" إلى أن غدا الثلاثاء، يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافىء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافىء نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافىء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.وعن طقس بعد غد الأربعاء، سيشهد طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق ويسود طقس دافىء نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، ويكون الطقس دافىء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير ستشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة.وشدد "شاهين" على ضرورة التزام المواطنين بالمنزل في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أن تلك الموجة الباردة والأمطار من الطبيعي حدوثهما في تلك الفترة من العام، وأنه حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.