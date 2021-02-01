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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مركز قانا الجليل بإيبارشية المنيا ينظم دورة مكثفة للمخطوبين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:39 م
إيبارشية
إيبارشية
تريزة شنودة
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نظم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، دورة مكثفة للمخطوبين، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وشارك بالحضور في فعاليات الدورة المكثفة للمخطوبين الأب أنجليوس منير، مدير المركز، وتستمر فعالياتها حتى الثالث من نفس الشهر، ضمن الدورات التي تنظمها الكنيسة لتأهيل المقبلين على الزواج.

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