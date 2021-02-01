للبقاء في السلطة.. أردوغان يسعى لتعديلات دستورية جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الاستعداد لتعديل الدستور من جديد، مشيرا إلى أنه سيبدأ إداريا باتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاحات المرتقبة بشأن التشريعات في البرلمان ورئاسة الجمهورية.وقال أردوغان خلال اجتماع حكومي اليوم الاثنين، إنه سيعلن قريبا عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسفتها وأهدافها.وأضاف الرئيس التركي "ربما قد حان الوقت مجددا لمناقشة دستور جديد لتركيا" وذلك حسب قناة "تي آر تي" التركية.وأشار أردوغان الى أنه سيتم الكشف قريبًا عن كل التفاصيل المتعلقة بسلة الإصلاحات الجديدة.يذكر أن أردوغان سبق أن عدل الدستور منذ سنوات وحول النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي ويسعى الآن لإجراء تعديلات جديدة للبقاء في السلطة.