نيللي كريم تشارك جمهورها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا ذهبيا مكشوفا من الأمام، وشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة.وبدأت الفنانة نيللي كريم تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر"، وهو اسم مؤقت للعمل.