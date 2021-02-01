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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عبر 700 منفذ.. «كلنا واحد» توفر مستلزمات الأسرة بأسعار منخفضة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:44 ص
كلنا واحد
كلنا واحد
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها الوزارة بداية من يوم 10-1-2021 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كل مستلزمات الأسرة.

ويتم توفير السلع الغذائية وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى في المبادرة، منها «خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوي ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجاني– هايبر وان– هايبر الشرقية– سبينيس – إكسيبشن – هايبر الشرق – عيد لبيب – مول القاهرة - كازيون»، والتي تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

كما تم التنسيق مع مسئولى 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية الصناعية وبعض مستلزمات البيت المصري خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

من جانبها، شاركت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

هذا وقد تم التنسيق مع كل السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الفروع.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كل احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

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