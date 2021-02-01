دراسة.. تناول أكثر من كوب لبن يوميا يسبب الوفاة والسرطان

يعتبر اللبن من أهم المشروبات التي تساعد في تكوين الجسم وحمايتة من الأمراض، وهو الأشهر في احتوائة على الكالسيوم، ويوصي بتناولها الأطباء لأحتوائه على عناصر غذائية وفيتامينات.وبحسب موقع "readersdigest " وفقًا لدراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية، أن الأفراط في تناول اللبن بكميات كبيرة، حيث إنه يسبب عدد من الأضرار إذا كنت تستهلك البروتين الحيواني بكميات أعلى من الموصى بها وهي حوالي 3 حصص يوميًا، فهناك بعض الأضرار التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللبن منها.- إصابة الجهاز الهضمييعاني 65% من البالغين من عدم تحمل اللاكتوز وهي مادة في اللبان وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، حيث إن عدم تحمل اللاكتوز يؤدي إلى آلام في البطن وانتفاخ البطن والغثيان والإسهال.- الإصابة بأمراض القلب والسرطانشرب الكثير من اللبن يسبب بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى النساء على وجه التحديد.- يؤدي للوفاةشرب الكثير من الحليب مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الوفاة لدى الرجال والنساء.