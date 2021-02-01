إصابة أسرة 6 أفراد باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وأطفالهم الأربعة، اليوم الإثنين، باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة خضار فاسدة داخل منزلهم بمركز ناصر شمال بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم الزوج ويدعى "محمد.ع. م" 37 سنة، وزوجته "أسماء.س.ع" 34 سنة، وأطفالهم الأربعة "مريم" 13 سنة، "مروة" 11 سنة، "منى" 6 سنوات، "مصطفى" 12 سنة، وجميعهم مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كل الإسعافات الأولية لهم، وتم حجز المصابين بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.