رئيس الوزراء البريطاني يُدين ما حدث في بورما ويُطالب بالإفراج عن القادة

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، ما حدث في بورما والتوقيف غير القانوني لرئيس الحكومة البورمية بحكم الأمر الواقع أونج سان سو تشي.وكتب «جونسون» في تغريدة على موقع «تويتر»: «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونج سان سو تشي في بورما، ويجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين».