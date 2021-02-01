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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تجنب التعرض للخطر.. 8 نصائح لاستخدام الكهرباء بسلامة وأمان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:27 ص
نصائح لاستخدام الكهرباء
نصائح لاستخدام الكهرباء بسلامة
محمود مرعي
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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض العادات اليومية الخاطئة التي يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالآتي:

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.
2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.
3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.
4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.
5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.
6- عدم التأكد دائمًا بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.
7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.
8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

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