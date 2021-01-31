مبادرة شبابية توفر الطعام والعلاج للفقراء.. حبينا نساعد الناس (صور)

في الوقت الذي يبحث الكثير من العائلات عن الطعام تلقي العديد من الأسر الفائض عن حاجتهم من الطعام في صناديق القمامة ما كان سببًا كبيرًا دفع مجموعة من الشباب لتأسيس مبادرة "يد واحدة من أجلكم" للعمل على توفير الغذاء والعلاج للفقراء ومع دخول فيروس كورونا منذ عام قاموا بتعقيم القرى الفقيرة، بجانب توزيع الطعام علي المحتاجين.يحكي كريم حسن مؤسس مبادرة يد واحدة من أجلكم منذ سبع سنوات رأى أسرة تجمع بقايا الطعام من صناديق القمامة لسد آلام الجوع، إثر ذلك المشهد عليه قرر مساعدة الفقراء بتأسيس مبادرة تساعد المحتاجين وتوفر لهم الطعام والعلاج وبالفعل بدأ بتكوين الفريق من أصدقائه وجيرانه.يستكمل أنهم يتجهون للقرى الأكثر احتياجًا والمناطق الفقيرة في جميع محافظات مصر ويوفرون لهم الطعام بطريقة دائمة وأيضًا يوفرون لهم العلاج، وبعد انتشار فيروس كورونا بدأوا بتوفير كمامات ومواد معقمة بجانب الطعام وقاموا بتعقيم قرى ومباني في عدد من المحافظات.أشار كريم إلى أن هناك تبرعات شخصية من أفراد المبادرة ومن الأهالي والجيران، فيما يحلم أن تكون مبادرة "يد واحد من أجلكم" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي الفقر في كل أنحاء الجمهورية.