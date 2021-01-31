آمنة نصير: ختان الإناث إجرام في حق الفتيات

طالبت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب السابق، بضرورة توقيع أشد العقاب على منتهكي حرمة الفتيات وإجبارهن على الختان.وقالت «نصير» إن ختان الإناث يعد نوع من الإجرام الذي يرتكب في حق الفتيات، وهناك العديد من الأبحاث التي شارك فيها فقهاء وعلماء إنسانيات وأطباء بشريين، لتناول قضية ختان الإناث وأصلها الديني وأثرها الطبي، وانتهت الدراسات إلى أن ختان الإناث عادة أفريقية وليس لها علاقة بالعقيدة الإسلامية.وأكدت النائبة البرلمانية السابقة، أنه لا يوجد نصًا واحدًا في القرآن، ينص على ختان الإناث.