بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»

«هاتلي الحباية من على الجمل»

«أحسنت يابنى والله.. هو كمان في حيطة»

«لو سمحت هو مرهم سفتزين ده إيه؟»

تصدر الفنان ماجد الكدواني محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، بعد سرد تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام معه.وكشف «الكدواني» خلال برنامج «سهرانين» نصيحة الزعيم عادل إمام له بعد فيلم «جاي في السريع» في مكالمة هاتفية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له.ويرتبط بأذهان الكثيرين، من محبي الفنان ماجد الكدواني الكثير من «الإفيهات» التي تحولت بعد ذلك إلى كوميكس.يعتبر من الإفيهات الشهيرة للنجم ماجد الكدواني وعلق بأذهان كثيرين خلال فيلم «لا تراجع ولا استسلام».«هقتله واديك رنه»يعتبر فيلم عسكر في المعسكر للفنان ماجد الكدواني من الأعمال الكوميدية الراسخة بأذهان كثيرين، بسبب كثرة الإيفهات، وأبرزها «هقتله واديك رنة».شارك الفنان ماجد الكدواني في فيلم شيكمارا مع مي عز الدين، حيث علق إفيه في الأذهان وهو «أحسنت يابنى» عندما ذهب مع أبنه لكشف العيون، ليتحول بعد ذلك إلى كوميكس.«أبو شيماء اتهور»من الإيفهات العالقة بالأذهان للفنان ماجد الكدواني بفيلم «الفرح» حيث أبدع بدور «نبطشي الأفراح» وأشاد به كثير من النقاد.يعتبر فيلم «حرامية في تايلاند» من أنجح الأدوار الكوميدية التى برع فيها الفنان ماجد الكدوانى، حيث جسد شخصية "فطين" الأخ غير الشقيق لـ"إبراهيم" كريم عبد العزيز.وفي أحد المشاهد يجتمع فطين وإبراهيم مع العصابة، ويلعبون القمار، ويقول أحد البلطجية لـ«إبراهيم» «شكلك ضارب فلس وجى سلنكتيه» ويسأل «فطين»: «لو سمحت هو مرهم سفتزين ده إيه؟».