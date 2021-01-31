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لايف ستايل

بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»

الأحد 31/يناير/2021 - 10:58 م
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
إسلام جمال
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تصدر الفنان ماجد الكدواني محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، بعد سرد تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام معه.

وكشف «الكدواني» خلال برنامج «سهرانين» نصيحة الزعيم عادل إمام له بعد فيلم «جاي في السريع» في مكالمة هاتفية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

ويرتبط بأذهان الكثيرين، من محبي الفنان ماجد الكدواني الكثير من «الإفيهات» التي تحولت بعد ذلك إلى كوميكس.

«هاتلي الحباية من على الجمل»
يعتبر من الإفيهات الشهيرة للنجم ماجد الكدواني وعلق بأذهان كثيرين خلال فيلم «لا تراجع ولا استسلام».
«هقتله واديك رنه»
يعتبر فيلم عسكر في المعسكر للفنان ماجد الكدواني من الأعمال الكوميدية الراسخة بأذهان كثيرين، بسبب كثرة الإيفهات، وأبرزها «هقتله واديك رنة».

«أحسنت يابنى والله.. هو كمان في حيطة»

شارك الفنان ماجد الكدواني في فيلم شيكمارا مع مي عز الدين، حيث علق إفيه في الأذهان وهو «أحسنت يابنى» عندما ذهب مع أبنه لكشف العيون، ليتحول بعد ذلك إلى كوميكس.

«أبو شيماء اتهور»
من الإيفهات العالقة بالأذهان للفنان ماجد الكدواني بفيلم «الفرح» حيث أبدع بدور «نبطشي الأفراح» وأشاد به كثير من النقاد.

«لو سمحت هو مرهم سفتزين ده إيه؟»
يعتبر فيلم «حرامية في تايلاند» من أنجح الأدوار الكوميدية التى برع فيها الفنان ماجد الكدوانى، حيث جسد شخصية "فطين" الأخ غير الشقيق لـ"إبراهيم" كريم عبد العزيز.
وفي أحد المشاهد يجتمع فطين وإبراهيم مع العصابة، ويلعبون القمار، ويقول أحد البلطجية لـ«إبراهيم» «شكلك ضارب فلس وجى سلنكتيه» ويسأل «فطين»: «لو سمحت هو مرهم سفتزين ده إيه؟».
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»
بعد تصدر «الكدواني» للتريند.. «إفيهات عالقة في الإذهان»

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