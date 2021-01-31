تنبيه مهم من تعليم القاهرة لطلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح الموقع الإلكتروني للمديرية لإتاحة تعديل بيانات رياض الأطفال بالمرحلة الثالثة فى قبول الطلاب بالمدارس الرسمية لغات خلال أيام، وذلك حتى الانتهاء نهائيًا من استيفاء المرحلة الثانية.ويمكن لأولياء الأمور الراغبين فى تعديل بيانات أطفالهم الملتحقين بالمدارس الرسمية لغات الدخول عبر هذا الرابط:http:www.cairogovresults.comKindergartenIndexجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت نتيجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانية بالمدارس التجريبية، وفى انتظار إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.