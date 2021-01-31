خبيرة التغذية سالي فؤاد تنظم لـ«النهار»

أعلنت شبكة قنوات النهار، اليوم، انضمام الإعلامية وخبيرة التغذية سالي فؤاد، لتقديم برنامج علي شاشة الشبكة قريبا.وأكدت "النهار" أن التعاقد مع سالي فؤاد، جاء ضمن خطة التطوير شاملة، والتي تقوم بها القناة مؤخرا، وستعلن القناة عن اسم البرنامج وتوقيت عرضه خلال أيام.وعملت سالي بعدة جهات وشركات عالمية مثل الغرفة التجارية الألمانية وشركتي سيمنس Siemens وأي بي أم IBM.وبدأت سالي فؤاد تقديم برامج تليفزيونية في عام 2010 في العديد من القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة، لتكون واحدة من أهم مقدمي برامج اللايف ستايل للأسرة والطهي في مصر والعالم العربي، كما تنشر لـ"سالي" مقالات في بعض المجلات والصحف المصرية والإنجليزية.