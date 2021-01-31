شيرين وأصالة تحتفلان بعيد الحب فى الشارقة

أعلن القائمون على مسرح المجاز بالشارقة تنظيم حفل غنائي مشترك للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب والنجمة السورية أصالة يوم 19 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب في مدينة الشارقة، ومن المقرر أن يقدم كل من الثنائي باقة من أروع أغانيهما وتم فتح حجز تذاكر الحفل أونلاين.ومن المقرر أن تسافر شيرين وأصالة إلى الإمارات نهاية الأسبوع المقبل لبدء تحضيرات الحفل.ويعتبر هذا الحفل الأول الذي يجمعهما أمام الجمهور.يشار إلى أن آخر أعمال شيرين أغنية "أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وتم إطلاقها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.