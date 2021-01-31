«أبوهميلة»: الدولة تتجه للتنمية المستدامة في كل القطاعات

قال محمد أبو هميلة عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تدعم قطاع البترول، وهناك نهضة في هذا القطاع لتوفير الوقود لكل المحطات بعد أن عانينا منها لفترات كثيرة، والآن نعيش فترة مميزة بقطاع البترول.وأشاد «أبو هميلة» في تعقيبه على بيان وزير البترول أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن، بافتتاح الوزير لأول فرن بالعياط يعمل بالغاز الطبيعي، مشير إلى أن موضوع توصيل الغاز للمنازل مرتبط بالصرف الصحي، متسائلا «هل هناك حل فني لهذه المشكلة حتى يمتد الغاز الطبيعي لكل القرى؟»، مطالبا بإعادة النظر في هذه الأزمة.وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تتجه للتنمية المستدامة في كل القطاعات وهناك بعض المناطق الصناعية لم يصلها الغاز الطبيعي خاصة المناطق الريفية والمستثمرين يعانون من هذه المشكلة.