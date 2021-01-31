«التعليم»: إتاحة موقع إلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تمت إتاحة موقع http:academy.emis.gov.eg، الخاص بالمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019-2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كل الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.