«التعليم»: إتاحة موقع إلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقى
الأحد 31/يناير/2021 - 05:41 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تمت إتاحة موقع http:academy.emis.gov.eg، الخاص بالمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019-2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.
وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كل الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.
وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كل الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.