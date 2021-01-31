«المقاولون العرب» تتابع مشروعاتها بجنوب سيناء بـ110 ملايين جنيه

أجرى المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة المقاولون العرب، يرافقه المهندس محمد الحسيني، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبي، رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية، جولة تفقدية بمشروعات فرع سيناء في مدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وكان في استقبالهم بالمشروعات المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع، مدير فرع سيناء.وقال المهندس مبارك منصور، إن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات الأهمية الكبيرة للمواطنين في سيناء وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحي.وأضاف مبارك، أن المشروعات تشمل مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن خزانين مياه أرضي سعة 10000 متر3، ويشمل عنبر الطلمبات المكون من 3 طلمبات مياة 80 لتر ثانية ورافع 56 متر للضخ على شبكة مياه رأس سدر، ويشمل المشروع عنبر الكلور ومبنى المحولات ومبنى المولد والمبنى الإداري.كما شملت الجولة، تفقد مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زنيمة ومدينة أبو رديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع على حده، بتكلفة إجمالية للثلاث مشروعات 110 ملايين جنيه.