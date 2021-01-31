قواعد جديدة لحصول المعلم على مستحقاته من مجموعات التقوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه هام لنقيب المعلمين خلف الزناتي، بشأن حصول المعلم على مستحقاته من المجموعات المدرسية مباشرة، وكذلك حصول إدارة المدرسة على النسبة المستحقة لها مباشرة بعيدًا عن الإجراءات المعقدة والطويلة للحساب الموحد، كما يضمن المعلم الحصول على مستحقاته أول بأول، وأن يكون هناك مخرج قانوني لذلك.وشددت الوزارة فى خطابها، على أنها قامت بتشكيل لجنة لوضع القواعد المالية، وتحديد نسب كل المعلم، والإدارة التعليمية والمديرية والمدرسة من قيمة المجموعات المدرسية، وكذلك قيمة النسب المستحقة لكل من نقابة المعلمين وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة وزارة المالية بشأن إيداع حصيلة المجموعات المدرسية بحساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية بالادارة التعليمية، وصرفها بنسبة 100%، وقد تم اعتماد محضر اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بالمقترح السالف الذكر بالكتاب رقم (10734) بتاريخ 18112020، ردا على الكتاب المرفق من النقابة برقم(23 - 26790) بتاريخ 2992020.