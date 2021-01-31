غلق 45 ألف منشأة خالفت قرارات حظر كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 30095 قضية تموينية متنوعة، 7850 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 50032 أرجيلة، غلق 45818 محل مخالف لقرار الغلق.كما تم ضبط 409225 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ397920 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 11305 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.