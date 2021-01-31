أحمد أمين يتعاقد على بطولة مسلسل دنيا سمير غانم

تعاقد الفنان أحمد أمين، على الوقوف بطلا للمرة الأولى أمام النجمة دنيا سمير غانم في مسلسلها الرمضاني الجديد الذي لم يتم الاستقرار على اسم نهائي له حتى الآن.وتستعد دنيا سمير غانم لتصوير المسلسل مطلع شهر فبراير المقبل، عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به، خاصة وان المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية ومازالت الحلقات قيد الكتابة.المسلسل انضم لبطولته مؤخرا كلا من محمد سلام، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، ويخرجه وليد الحلفاوي.ومن المتوقع أن يتم تقديم المسلسل الجديد في بـ 3 قصص مختلفة، حيث تدور أحداث كل قصة من قصص المسلسل الجديد في 10 حلقات، ومن المقرر أن يكون هناك مؤلف لكل حكاية، وذلك على غرار مسلسل بدل الحدوتة 3 التي سبق وأن قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.