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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

طارق لطفي إجازة في انتظار طاقم عمل «حفلة 9»

الأحد 31/يناير/2021 - 10:32 ص
طارق لطفي
طارق لطفي
محمد قدري
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يبدأ النجم طارق لطفي استئناف تصوير فيلمه الجديد "حفلة 9" بعد شهر رمضان القادم، بعد أن انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" مع خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن تأجل الموسم الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا وتعذر السفر الخارجي.

ودخل المخرج حسام علي حاليا غرف المونتاج للانتهاء من العمل، خلال الأسابيع القادمة لتسليمها لشركه سينرجي للعرض خلال رمضان القادم.

وكان من المقرر أن يبدأ طارق لطفي تصوير مشاهد فيلمه الجديد المتبقية مع النجمة غاده عبد الرازق خلال الأيام القادمة لكنها حاليا تصور مسلسلها الجديد "لحم غزال" في لبنان، ولم تستطع العودة الى مصر حاليا من أجل استكمال تصوير الفيلم الجديد ووضعت الشركة المنتجة لفيلم خطة لبعد رمضان لاستكمال التصوير، ويحصل الفنان خلال الفترة القادمة على إجازة يعود في استكمال نشاطه بعد عرض مسلسل المنتظر.

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