فيتنام تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا

أعلنت فيتنام، اليوم الأحد، أنها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا.وقالت وزارة الصحة في فيتنام في بيان إن الحالة تعود لمواطن جنوب أفريقي، 25 عاما، وصل مطار نوي باي الدولي في هانوي في 19 ديسمبر الماضي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أربعة أيام أثناء تواجده في الحجر الصحي، ويتلقى العلاج في المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي.ويأتي اكتشاف الإصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه فيتنام تفشيا للإصابات بالسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، حيث تم تسجيل 221 حالة إصابة منذ ظهور بؤرتين في شمال فيتنام الخميس الماضي.وامتد التفشي لثمانية أقاليم ومدن رئيسية تشمل هانوي وهوشي مينه، وقد طالبت السلطات في هانوي جميع المدارس بالإغلاق ابتداء من غد الاثنين.وقد أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية صباح اليوم تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1781، ويبلغ عدد المتعافين 1456 وعدد الوفيات 35 حالة.